AVEDIS AVEDIKIAN
Born in 1931, Beirut, Lebanon
Avedis Avedikian, beloved husband, father, grandfather, great grandfather, brother, uncle, and relative, passed away on Friday, May 6, 2022.
Funeral services will be held on Friday, May 27 at 1 p.m., at St. Garabed Armenian Apostolic Church, located at 1614 N. Alexandria Ave., Los Angeles. Interment will follow at Hollywood Hills Forest Lawn Memorial Park.
He is survived by his:
Wife, Sonia (Topalian) Avedikian
Daughter, Aida and Harout Madenian
Daughter, Lily and Varoujan Djevahirdjian(Australia)
Daughter, Nayiri and Souren Kouyoumdjian and children, Manoug and Christine
Granddaughter, Maria and Arek Santikian and children
Grandson, Razmig Madenian and fiancé, Alique Cherchian
Granddaughter, Shaghig and Sanasar Hovsepian and children (Australia)
Grandson, Garren and Lina Djevahirdjian and daughter (Australia)
Brother, Kapriel Avedikian (Lebanon)
Niece, Elo and Sako Momjian (Armenia)
Niece, Maral and Mano Kombejian and children (Lebanon)
Cousin, Gary and Noyemi Avedikian and family
Brother-in-law, Krikor Kizirian and family
Brother-in-law, Alishan Topalian and family
Brother-in-law, Harout Topalian and family
Sister-in-law, Alice Nazarian and family
And the entire Avedikian, Madenian, Djevahirdjian, Kouyoumdjian, Hovsepian, Santikian, Topalian, Kizirian, Nazarian, Cherchian, and Markarian families, relatives, and friends.
In lieu of flowers, donations may be made to ACF Karelian Njdeh or St Garabed Armenian Apostolic Church.
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