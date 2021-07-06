CARLO TAVITIAN
Born on August 27, 1962, Beirut, Lebanon
Carlo Tavitian, beloved husband, father, and son passed away on Friday, July 2, 2021, in California.
Funeral services will be held on Thursday, July 8, 12:30 p.m. at St. Gregory Armenian Apostolic Church, 2215 E. Colorado Blvd., Pasadena, Calif. Interment will follow at Turner & Stevens Live Oak Mortuary, 200 E. Duarte Rd., Monrovia, Calif.
He is survived by his:
Spouse, Aida Tavitian
Children, Shant and Nataly Tavidian
Mother, Oski Tavidian
And all-loving relatives and friends.
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