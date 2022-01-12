HAROUT EDINJIKLIAN
Harout Edinjiklian, beloved husband, father, grandfather, brother, uncle, relative, and friend, passed away on Saturday, December 18 in Porter Ranch, California.
Funeral services will be held on Thursday, January 20, noon, at Old North Church in Hollywood Hills Forest Lawn Memorial Park.
He is survived by his:
Wife, Julia Edinjiklian
Son, Vahram and Naira Edinjiklian and sons, Harout, Shant and Nicholas
Daughter, Aline and Movses Amoghlian and children, Ani, John and Michael
Brother, Apraham and Alice Edinjiklian and children, Tanya and Andre
Sister, Levon and Hasmig Aznavour and son, Dominick
Nephew, Sarkis and Hermineh Aznavour and children, Levon and Vaughn
Nephew, Michael and Taline Aznavour and son, Sebastien
And the entire Balanian, Setrakian, Melkonian, Parseghian, Naccachian, Sarkissian, Gerebtsoff, Tokjian, Kizirian, Setian, Edinjiklian, Artinian, Bachian, Papelian, Altounian, Shlougian, Kuyumjian, Aznavour, Kirakossian, Gichounts, Boulboulian, Hovsepian, Gharageuzian, Amoghlian, Karayan, Guevrekian, Kazarian, Missirian, Aznavours, Ossipian, Hagopian, Tatevossian, Kourouyan, Zakarian, Mariamjanian, Varjabedian and Sarfaian families, relatives, friends and MEI Alumni.
In lieu of flowers, donations may be made to Wounded Soldiers of Artsakh Fund.
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