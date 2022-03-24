KALUST SHEKERDEMIAN
Born on June 6, 1933, Palestine
Kalust Shekerdemian, beloved father, grandfather, brother, and relative, passed away on Monday, March 21, 2022.
Funeral arrangements will be announced at a later date.
He is survived by his:
Daughter, Diko and Krikor Apardian and children, Vahn and Krista
Son, Hrant and Maral Shekerdemian and children, Nicole and Sophia
Daughter, Lucy and Dr. Vahe Dodakian
Daughter, Meline and Harout Guldjian and children Alex and Lucy
Sister, Sosy and Hovsep Hovsepian
Niece, Seta and Varouj Ghazarian and family
Niece, Suzy and Zareh Khachatoorian and family
Sister, Rita and Sahag Bedevian,
Nephew, Harout and Hera Bedevian and family
Niece, Rima and Cris Olivera
Sister-in-law, Freeda Shekerdemian
Nephew, Varouj and Vera Shekerdemian
Niece, Sonig and Sako Sorfazian and family
Sister-in-law, Verjine Tashjian
In-law, Maral and Esteban Nazarian and children, Karina and Ariana
In-law, Dikran Tashjian
And the entire Shekerdemian, Apardian, Dodakian, Guldjian, Hovsepian, Bedevian, Tashdjian, Nazarian, Bakhach, Sorfazian, Deirmenjian, Khanzadian, Geudikian, Andonian, Boyadjian, Yeressian, Panossian, Krikorian, Bekerian, Marfazelian, Tchakerian, Kouyoumjian, Khachatoroian, Ghazarian, and Olivera families, relatives, and friends.
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