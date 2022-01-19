SARKIS DEUKMEDJIAN (Sako Reyes)
Born on February 2, 1956 Lebanon
Sarkis Deukmejian, beloved husband, father, son, brother, uncle, cousin, and relative, passed away on Sunday, January 9, 2022.
Funeral services will be held on Monday, January 31, 2022, 2 p.m. at Forest Lawn Covina Hills, 21300 Via Verde St, Covina, CA 91724.
He is survived by his:
Wife, Maria Teresa (Terry) Deukmedjian
Daughter, Ani Deukmedjian
Mother, Ovssanna Deukmedjian
Sister, Rose and George Zabounian
Nephew and nieces, Hagop, Tamar and Rena Zabounian
Brother-in-law, Salvador and Jacqueline Avila
Sister-in-law, Aznive Deukmejian
Niece, Rita Deukmejian
Uncle, Amen and Lilit Ghazarian
Niece and nephews, Sako, Noushik, Khajak and Sevak Ghazarian
Aunt, Armenouhi Krikorian (Holland)
Cousins, Shant, Vartan, Sako, Jacqueline and Catherine Ghazarian
And the entire Ghazarian, Simonian, Harotunian, Kevorkian, Ghafari, Mouradian, Mossman, Babikian, Arguelles, Cortez, Moumjoghlian, Barreto, Avila, Moreno, Daprea, Lopez, Rodriguez, Martinez, Bernal, Garabedian, Baldemian, Papazian, Parseghian, Sarkissian, and Derhagopian families, relatives, and friends.
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