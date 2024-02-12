ALICE KHAMISIAN
A memorial service will be held to mark the 40th day of Alice Khamisian’s passing, on Sunday, February 18, 2024, at Holy Martyrs Armenian Apostolic Church, located at 5300 White Oak Ave., Encino, CA 91316.
She is remembered by:
Son, Avedis Khamisian
Daughter, Elizabeth and Shant Barseghian and children, Tonya and Karnig
Daughter, Sona and Nerses Tashdjian, and child, Deekron
Daughter, Anahid and Varouj Hevoyan and children, Vatche and Vicken
Daughter, Hasmig Khamisian and children, Tatyana and Christopher
Granddaughter, Lena and Arian Barseghian-Shahin
Granddaughter, Ankeen and Saleh Soulat and children, Skyla and Gianna
Grandson, Raffi and Sherry Khamisian and child, Christian
Granddaughter, Mary and Nicholas Tavoukjian and children, Lily and Ellie
Sister, Nevair Delijian and family
Sister, Sylva Moursalian and family
Sister, Nora Simonian and family
Brother, Sarkis Tchakerian and family
And all Khamisian, Barseghian, Tashdjian, Hevoyan, Barseghian-Shahin, Soulat, Tavoukjian, Delijian, Moursalian, Simonian, Tchakerian families, relatives, and friends.