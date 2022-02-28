ASHKHEN (HELVADJIAN) PILAVJIAN
A memorial service will be held to mark the 40th day of Ashkhen Pilavjian’s passing on Saturday, March 12, 2022, 11:30 a.m. at Holy Martyrs Armenian Apostolic church, located at 5300 White Oak Ave. in Encino.
She is remembered by her:
Son, Peklar and Vera Pilavjian
Grandsons, Alex and Aren Pilavjian
Daughter-in-law, Sossy Pilavjian
Grandsons, Haig Hraagh Pilavjian
In-law, Sossi Kanberian
And the entire Pilavjian, Helvadjian, Kilidjian, Kanberian, Kurkjian, Aslanian, Teghrarian, Kokorian, Bairamian, and Der Kevorkian families, relatives, and friends.
Memorial lunch will follow at Avedissian Hall.
Donations in her memory may be made to Holy Martyrs ARS Ashken Pilavjian Preschool (Checks payable to Holy Martyrs Pilavjian, located at 16617 Parthenia St., North Hills CA 91335).
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