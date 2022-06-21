AVEDIS AVEDIKIAN
A memorial service will be held to mark the 40th day of Avedis Avedikian’s passing on Sunday, June 26, 2022 at St. Garabed Armenian Apostolic Church, located at 1614 N. Alexandria Ave., Los Angeles.
He is remembered by his:
Wife, Sonia (Topalian) Avedikian
Daughter, Aida and Harout Madenian
Daughter, Lily and Varoujan Djevahirdjian(Australia)
Daughter, Nayiri and Souren Kouyoumdjian and children, Manoug and Christine
Granddaughter, Maria and Arek Santikian and children
Grandson, Razmig Madenian and fiancé, Alique Cherchian
Granddaughter, Shaghig and Sanasar Hovsepian and children (Australia)
Grandson, Garren and Lina Djevahirdjian and daughter (Australia)
Brother, Kapriel Avedikian (Lebanon)
Niece, Elo and Sako Momjian (Armenia)
Niece, Maral and Mano Kombejian and children (Lebanon)
Cousin, Gary and Noyemi Avedikian and family
Brother-in-law, Krikor Kizirian and family
Brother-in-law, Alishan Topalian and family
Brother-in-law, Harout Topalian and family
Sister-in-law, Alice Nazarian and family
And the entire Avedikian, Madenian, Djevahirdjian, Kouyoumdjian, Hovsepian, Santikian, Topalian, Kizirian, Nazarian, Cherchian, and Markarian families, relatives, and friends.
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