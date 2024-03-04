SUHAIL ASLAN
A memorial service will be held to mark the 40th day of Suhail Aslan’s passing, on Saturday, March 9, 2024 at Evergreen Memorial Park, located at 204 N. Evergreen Ave., Los Angeles, CA 9033.
He is remembered by:
Wife, Azadouhie (Keghinian) Aslan
Son, Shant and Diana Aslan
Son, Leon and Anahid Aslan
Daughter, Rita Aslan
Grandchildren, Zabella and Alexander Aslan
Sister-in-law, Haigoush (Keghinian) Kohler and daughter, Christina
Aunt, Jackline and Adel Ghazale and family (Oregon)
Sister and brothers, Laurance and Aslan families (Florida and Iraq)
Masdik Keghinian and family
Dikran and Mani Keghinian and family
Sona Keghinian and Armen Grigorian and family
Nevrik (Chailarian) Jivelegian and family
Shahe and Ani Jivelegian and family
In-law, Sona (Vartoumian) Arakelian and family
In-law, Ines (Medina) Calle and family
And all relatives and friends.