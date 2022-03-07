VAHE TOROSIAN
A memorial service will be held to mark the 40th day of Vahe Torosian’s passing on Sunday, March 13, 2022, at St. Mary’s Armenian Apostolic church, located at 500 S. Central Ave., Glendale.
He is remembered by his:
Wife, Scarlett Torosian and daughter, Ani (Iran)
Parents, Grish and Flor Torosian (Iran)
Brother, Vatche Torosian (Iran)
Sister, Vane and Allen Begjanian
Uncle, Varoujan and Valerik Torosian and daughter (Armenia)
Aunt, Verjik and Norik Shahvalatian and children (New Julfa)
Uncle, Archpriest Komitas and Silva Torosian and daughter
Aunt, Armine and Heros KalantarOhanian (New Julfa)
Aunt, Frida and Ardash Garibian and children (New Julfa)
Aunt, Tatoul and Seda Allahverdian and children (New Julfa)
Godfather, Hovak and Carol Markossian and children
And the entire Torosian, Hairapetian and Allahverdian families, relatives, and friends.
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